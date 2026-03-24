Rusya: Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Pesçanoye yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Pesçanoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere ve askeri havaalanlarına yönelik yoğun saldırı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, saldırının havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine dikkati çekilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesinde Pesçanoye yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullanıldı.

