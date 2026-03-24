TFF'den olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş açıklama! "Çözüm bulacağız"

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde maçını evinde oynayamama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. UEFA Avrupa Ligi finalinin bu tarihle çakışması sebebiyle farklı bir stadyuma geçme durumu olan Beşiktaş'a TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz'dan açıklama geldi.

Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile eşleşen Beşiktaş turu geçmesi halinde yarı finalde Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşmasının galibi ile eşleşecek. Yarı final aşamasında Tüpraş Stadyumu'nda oynamasının önünde UEFA engeli bulunuyordu. Konuya dair TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz'dan açıklama geldi.

"Gereğini yaparız"

HT Spor ekranlarında konuşan TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz: "20 Mayıs’ta Tüpraş Stadı’nda UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş’ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi ‘stadımda maç yapın’ diye davet etmedi. Öyle bir durum olsaydı biz karışmazdık. Ama şimdi bir çözüm bulacağız. Şu an bu konu gündeme gelmedi. Kupada bu tur maçları oynansın, gereğini yaparız."

Beşiktaş TFF'ye başvuruda bulunmuştu

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde ev sahibi olmasına rağmen maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynayamayacak.

20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Avrupa Ligi finali nedeniyle UEFA, stadyumu bir hafta önceden teslim almak istiyor. Bu tarih ise Türkiye Kupası yarı final haftasıyla çakışıyor.

Kura çekiminin ardından TFF ile Beşiktaş arasında yarı finalin oynanacağı stat konusunda görüşmeler başladı. Beşiktaş'ın tercihini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan yana kullanması bekleniyor.

Gazeteci Sercan Dikmen'in haberine göre Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde maçın daha erken bir tarihe alınması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Siyah-beyazlıların yarı finale kalması durumunda karşılaşmanın Tüpraş Stadyumu'nda oynanması bekleniyor.

Rusya: Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Pesçanoye yerleşim birimini ele geçirdik
Kuyumcu dükkanının camına asılan yazı sosyal medyada patladı: ''Vallahi billahi tillahi...''
Lübnan, İranlı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti
Ayrılıp parti kurmuştu! Geri döndü, CHP'ye sürpriz katılım
İsrail Lübnan'ın güneyini gözüne kestirdi o köprü tamamen yıkıldı
Bir ülke şokta! Büyükelçiliği bastı, diplomatları tehdit etti
Ağrı'dan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu!
İsrailli Bakan, Netanyahu'nun affı için Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup sundu
Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki projesine uluslararası finansman ödülü
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
DMM'den Türkiye'de gübre krizi yaşandığı iddiasıyla ilgili açıklama
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları! Almanya'dan dikkat çeken açıklama
