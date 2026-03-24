BIST 13.016
DOLAR 44,35
EURO 51,44
ALTIN 6.293,54
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'den Akın Gürlek'in tapu kaydını sorgulayan memurlar için "meraktan bakmıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını tapud sorgulanmasının arkasında CHP olduğu yönündeki iddialara ilişkin konuştu. Özel, "O garibanlar tahminen bu işler birkaç aydır konuşulunca meraktan bakmıştır. Hiçbirisi ne bizim kaynağımız ne bilmem ne." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik iddialarıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

 Akın Gürlek'in kişisel veri kayıtlarını TAKBİS üzerinden hukuksuz şekilde sorgulayan 3 isimden Diyar Akdağ'ın ifadesi sonrası gözler CHP'ye çevrildi.

Eleştirilere yanıt Özel'den geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Gürlek'e ait 16 taşınmazın olduğu iddiasını tekrarlayarak, "190 yıl boyunca alacağı maaşla edinilmiş mal varlığı, mülk var. 16 tane taşınmazın her birinin ID numarası burada. Bu ID numaralarının yalan olduğunu söyleyen yok. Bakanlıklara sesleniyorum; bu 16 ID numarasından herhangi birisinde bir eksiklik, yalanlama varsa çıkıp söyleyin." ifadelerini kullandı.

"Dava açıyorum"

Gürlek'in iddialar üzerine dava açacağı yönündeki sözlerine yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Açılmış bir dava yok ama ben dava açıyorum. O davada avukatlar tapu sicil kayıtlarını isteyecek ve kim doğru söylüyor millet görecek. Hodri meydan!

"Meraktan bakmıştır"

Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulanmasının arkasında CHP olduğu yönündeki iddialara ilişkin Özel şunlar söyledi:

"Bu utanmazlar, bu utanmazlar, diyorlar ya 'Şimdi Türkiye'de 4 kişi tapu sorgulamış'. Tahminim bu garibanlar hepsinin de bir tarafında FETÖ bağlantısı çıkıyormuş, kendince FETÖ şampuanıyla yine elini yıkayacaklar. O garibanlar tahminen bu işler birkaç aydır konuşulunca meraktan bakmıştır. Hiçbirisi ne bizim kaynağımız ne bilmem ne. AK Parti'nin içinden bulunmuş bakılmış yapılmış, sahiplenmeyiz. Bir tanesiyle de bir bağlantı kabul etmeyiz."

Ne olmuştu?

Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli kamu personeli Diyar Akdağ, yaptığı sorgulama sonucu Bakan Gürlek’e ait 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla Ayşegül isimli kişiye ilettiğini ve bu işlemleri “kandırıldığını fark etmeden” yaptığını öne sürmüştü.

Jandarmada ifade veren şüpheli Diyar Akdağ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek “Böyle bir suça bilerek karışmadım” demişti. Şüpheli ayrıca, “beni kullandığını sonradan anladım” ifadesini kullanmıştı.

