Erol Köse’nin cenaze töreninden dikkat çeken detay! Kızını o isim teselli etti
Ünlü yapımcı Erol Köse, Maslak’taki binasının 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından kızı Dijan Nazlan Köse’ye teslim edildi. Erol Köse'nin cenazesi ikindi namazını takiben kaldırıldı.
İntihar ettiği iddia edilen Erol Köse'nin cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii’nden kaldırıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze törenine beklenenden az kişi katıldı. Sevenleri son kez veda etmek için bir araya gelirken, cenaze namazında gözler Köse’nin yakınlarına çevrildi.
Erol Köse’nin ablası Meral Kekeç, törende gözyaşlarına hakim olamayarak, “Canım gitti” diyerek feryat etti.
FERHAT GÖÇER ÇELENK YOLLADI
Törende İbrahim Tatlıses, Deniz Tuana, Esat Kaba, Bengü, Erol Evgin, Power Grup, Barış Müzik, İbrahim Ilgın, Sony Music Türkiye Özden Bora, Garaj Müzik, Murat Doğan, Pasaj Müzik ve Ferhat Göçer gibi isimler çelenk göndererek ünlü yapımcıya son veda mesajlarını iletti. Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilen Köse, müzik ve televizyon dünyasında geride derin izler bıraktı.
''STARSANIZ EROL KÖSE SAYESİNDE''
Cenazeye katılan Erol Köse'nin arkadaşı şarkıcı ve oyuncu Dora, ''Beddua edenlere yazıklar olsun. Starsanız Erol Köse sayesinde'' ifadelerini kullandı.