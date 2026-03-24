Galatasaray'ın dünya yıldızı Mauro Icardi'ye icra şoku! Eski ev sahibi başını yaktı...

Mauro Icardi şimdi de Türkiye’de icra şoku yaşıyor. Arjantin’de Wanda Nara ile çocuklarının velayeti için mahkemelik olan ve nafaka konusunda davası bulunan Icardi’ye, Türkiye’de de önceki ev sahipleri de dava açıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Arjantin’de Wanda Nara ile çocuklarının velayeti için mahkemelik olan ve nafaka konusunda davası bulunan Icardi’ye, Türkiye’de de önceki ev sahipleri de dava açıyor.

Göktürk’te, Wanda Nara ile birlikte kaldığı aylığı 40 bin dolar olan lüks villayı sözleşmesi bitmeden tahliye eden ve Ulus’a taşınan futbolcu, evi boşalttığı için kirasını ödemediği iddia edildi. Mal sahibinin de, 1 senelik kirayı talep ettiği belirtildi.

Arjantinli yıldızın, bu sebepten dolayı 3 ayrı icra dosyasıyla karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Icardi’ye yöneltilen bir diğer suçlama ise evin kötü kullanımı oldu.

Villanın kötü şekilde bırakıldığı ve düzenlenmesi için ciddi bir masraf gerektiğine vurgu yapıldı.

