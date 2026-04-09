Resmi Gazete'de çıkan ücretsiz APP plaka kararı! Buna bakmadan işlem yapmayın

TÜRKİYE'de APP plaka konusunda yaşanan karmaşaya son veren karar geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, standart dışı olduğu tespit edilen APP plakalar ücretsiz olarak değiştirilecek. Plaka basım süreçlerine fotoğrafla kayıt zorunluluğu getirilirken, yeni sisteme geçişin 1 Ocak 2027’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

Araç sahiplerinin kafasını iyice karıştıran APP plakalar için bugün Resmi Gazete'de yeni bir karar duyuruldu. Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

APP PLAKA ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

*Yetkili merkezler tarafından basıldığı belirlenen APP plakalar, yine plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden ücretsiz olarak değiştirilecek.

*Yönetmelikle ayrıca, plakaların basımı ve dağıtımı süreçlerine, "basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları" şartı da eklendi.

YILBAŞINDAN İTİBAREN...

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, tescil plakalarının nitelik ve ölçülerine dair geçiş hükümleri de düzenlendi. Buna göre, plaka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetki verilen odalara dağıtılacak.

*1 Ocak 2027 tarihinden önce yetkili kuruluş tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakaları, standartlara uygun kabul edilecek.

Yetkili kuruluş tarafından basılan standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

APP PLAKA NASIL ANLAŞILIR?

Plakanızın standartlara uygunluğunu aşağıdaki görselden kontrol edebilirsiniz. APP (kalın harfli) her plaka cezaya tabii değil.

KALIN HAFRLİ PLAKA CEZAYA TABİİ Mİ?

-Kalın harfli basılmış olsa da üzerinde mühür ve güvenlik şeridi varsa bu plaka geçerli sayılıyor.

Hatalı (kalın harfle basılması) olsa dahi TŞOF'tan alınmış plakalara ceza yazılmayacak, ancak süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak.

CEZA KESİLECEK APP PLAKALAR HANGİLERİ?

Plakanızda kontrol etmeniz gereken kalın basım olması değil üzerinde bulunması gereken mühür ve güvenlik işareti.

-Eğer plakanızda mühür ve güvenlik işareti yoksa 140 bin lira para cezası kesilecek.



(Yukarda gördüğünüz bu görsel, ceza kesilecek APP plakanın örneği)

Standart dışı olan APP plakalar için 1 Nisan tarihi itibariyle 140 bin lira para cezası kesiliyor.