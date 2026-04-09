Kooperatif soruşturmasında yeni operasyon: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı

Siyaset dünyasında deprem etkisi yaratan gelişme Ankara’da yaşandı. Kooperatif soruşturması kapsamında yeni dalga operasyonu yapıldı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi dönemindeki kooperatiflere yönelik yürütülen ve Tunç Soyer’in de tutuklandığı soruşturma dalgası, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’a uzandı.

OPERASYONUN MERKEZİ İZMİR, ADRESİ ANKARA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kooperatif soruşturması kapsamında emniyet güçleri sabah saatlerinde Ankara’da operasyon düzenledi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir’deki yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Ankara’daki adresinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

AYHAN VE KAVAK DA GÖZALTI LİSTESİNDE

Operasyon sadece Ümit Erkol ile sınırlı kalmadı. Soruşturma kapsamında isimleri geçen Ayşe Cansu Ayhan ve Pakize Kavak da eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin, kooperatif yönetimleri ve mali akışlarla ilgili bağlantılarının incelendiği öğrenildi.

TUNÇ SOYER DOSYASIYLA BİRLEŞTİRİLDİ

Söz konusu gözaltıların, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tutuklanmasına gerekçe olan kooperatifler dosyasının bir devamı olduğu belirtiliyor. İddialara göre, kooperatifler üzerinden yapılan usulsüz işlemler ve kamu zararı iddiaları Ankara ayağına kadar uzanıyor.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Ankara’da gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere İzmir’e sevk edilmeleri bekleniyor. CHP kanadından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, Ankara İl Başkanlığı önünde hareketli dakikaların yaşandığı bildirildi.