10 bin polisin mezuniyeti öne çekildi! Haziranda mezun olacaklar

Polis Akademisi'nde bu yıl 10 bin polis adayı erken mezun olacak. Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çifkçi, Polis Akademisi’nden mezun olacak 10 bin polis adayının mezuniyet takviminin öne çekileceğini, eylül ayı için planlanan mezuniyetlerin haziran ayı başına alınacağını söylemişti. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne, “POMEM’lerde 7. maddenin birinci fıkrasında yer alan eğitim-öğretim süresi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için toplam sekiz ay olarak uygulanır.” maddesi eklendi. Yani mezuniyet öne çekildi.

Aynı yönetmeliğe ayrıca, ”Yüksekokullarda 6. maddenin ikinci fıkrasında belirlenen eğitim-öğretim süresi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için toplam 21 hafta olarak uygulanır.” maddeside eklendi. Yönetmelik maddeleri Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelik değişikliği, polislerin çalışma koşullarında iyilextirme amaçlı olarak yapıldı. Mezunların mevcut polislerin iş yüklerini hafifletmesi amaçlanıyor.

