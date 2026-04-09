Bursa Büyükşehir başkanlığı el değiştiriyor meclis dağılımına bakın

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Bursa Büyükşehir Meclisi'nde yeni bir başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek. Meclis'teki çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olması nedeniyle yapılacak seçimde belediyenin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Belediye binasının önünde gerilim çıkarken CHP aday çıkarmama kararı aldı.

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart tarihinde gözaltına alındı. Bozbey, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamaları ile tutuklandı. Mustafa Bozbey, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Mustafa Bozbey'in yerine bugün Bursa Büyükşehir Meclisi'nde yeni bir başkan vekili seçimi gerçekleştiriliyor. Çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olması nedeniyle bugün yapılacak seçimde belediyenin el değiştirmesi bekleniyor.

CHP ADAY ÇIKARMADI GERGİNLİK VAR

Başkanı tutuklanan CHP seçimler için aday çıkarmadı. Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örgütü, Bursa Büyükşehir Belediyesi binasına yürüyüş düzenledi. Eylemde zaman zaman gergin anlar yaşanırken, meclis salonu kapası önünde polis ile grup arasında arbede çıktı.

AK PARTİ'NİN ADAYI BELLİ OLDU

Bugün düzenlenenen seçimlerde AK Parti aday olarak Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Biba'yı gösterdi. Bursa belediyesi meclis dağılımı göz önüne alındığında başkanlığın AK Parti'ye geçmesi sürpriz olmayacak.

BURSA MECLİS ÜYE DAĞILIMI

106 üyeli Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 50, CHP'nin 41, MHP'nin 8, İYİ Parti'nin 3, BBP'nin 1, Türkiye İttifakı Partisi'nin 1, Yeniden Refah Partisi'nin 1 üyesinin yanı sıra 1 de Bağımsız üye bulunuyor.