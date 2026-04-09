BIST 13.607
DOLAR 44,59
EURO 52,12
ALTIN 6.774,09
HABER /  POLİTİKA

Bursa Büyükşehir başkanlığı el değiştiriyor meclis dağılımına bakın

Bursa Büyükşehir başkanlığı el değiştiriyor meclis dağılımına bakın

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün Bursa Büyükşehir Meclisi'nde yeni bir başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek. Meclis'teki çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olması nedeniyle yapılacak seçimde belediyenin AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Belediye binasının önünde gerilim çıkarken CHP aday çıkarmama kararı aldı.

Abone ol

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 31 Mart tarihinde gözaltına alındı. Bozbey, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamaları ile tutuklandı. Mustafa Bozbey, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Mustafa Bozbey'in yerine bugün Bursa Büyükşehir Meclisi'nde yeni bir başkan vekili seçimi gerçekleştiriliyor. Çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olması nedeniyle bugün yapılacak seçimde belediyenin el değiştirmesi bekleniyor.

CHP ADAY ÇIKARMADI GERGİNLİK VAR
Başkanı tutuklanan CHP seçimler için aday çıkarmadı. Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örgütü, Bursa Büyükşehir Belediyesi binasına yürüyüş düzenledi. Eylemde zaman zaman gergin anlar yaşanırken, meclis salonu kapası önünde polis ile grup arasında arbede çıktı.

Bursa Büyükşehir başkanlığı el değiştiriyor meclis dağılımına bakın - Resim: 0

AK PARTİ'NİN ADAYI BELLİ OLDU 
Bugün düzenlenenen seçimlerde AK Parti aday olarak Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Biba'yı gösterdi. Bursa belediyesi meclis dağılımı göz önüne alındığında başkanlığın AK Parti'ye geçmesi sürpriz olmayacak.

Bursa Büyükşehir başkanlığı el değiştiriyor meclis dağılımına bakın - Resim: 1

BURSA MECLİS ÜYE DAĞILIMI
106 üyeli Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 50, CHP'nin 41, MHP'nin 8, İYİ Parti'nin 3, BBP'nin 1, Türkiye İttifakı Partisi'nin 1, Yeniden Refah Partisi'nin 1 üyesinin yanı sıra 1 de Bağımsız üye bulunuyor.

bursa meclis dağılımı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın fiyatlarında son durum! İslam Memiş 'kalıcı yükseliş' için kritik rakamı duyurdu
Foto Galeri Altın fiyatlarında son durum! İslam Memiş 'kalıcı yükseliş' için kritik rakamı duyurdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın başlayacak
Numan Kurtulmuş ara seçim iddialarına noktayı koydu: Anayasayı okumanızı tavsiye ederim
Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 4,3 trilyon lirayı aştı
MHP, belediye başkanlarını Antalya'da kampa alacak
Kuveyt Türk'ten bu yıl tarım sektörüne 100 milyar liralık fon hedefi
Eşi ve kayınpederi tarafından 23 kez bıçakladı! Başak Arslan cinayetinde yeni detaylar
Resmi Gazete'de çıkan ücretsiz APP plaka kararı! Buna bakmadan işlem yapmayın
C130 uçağı neden düştü? Ön rapor çıktı, çok çarpıcı yeni detaylar
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Dubai Basketbol ile karşılaşacak
Gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Asensio'dan kahreden haber! Taraftar bu haberi duyunca...
Dünya devleri peşine düşmüştü! Bonservis bedeli belli oldu