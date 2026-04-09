İran'dan kritik ateşkes mesajı: Ateşkesin anahtarı Türkiye mi olacak?

İran’ın Pekin Büyükelçisi Fazli, bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için ABD’nin savaşı yeniden başlatmasını engelleyecek somut garantilere ihtiyaç duyulduğunu vurgularken; barışın tesisi ve korunması noktasında Türkiye, Çin, Rusya ve Pakistan’ın kolektif bir mekanizma içerisinde birlikte çalışabileceği mesajını verdi.

İran’ın Pekin Büyükelçisi Abdolreza Rahmani Fazli, Tahran ile Washington arasında geçici ateşkes ilan edilmesinden sonra yaptığı açıklamada, Çin, Rusya, Türkiye ve Pakistan'ın bölgede barışı garanti altına almak için birlikte çalışabileceğini söyledi.

İRAN 4 ÜLKENİN ADINI VERDİ

Fazli, "Farklı tarafların ABD'nin savaşı yeniden başlatmamasını garanti altına almasını umuyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin ve Pakistan ile Türkiye gibi arabulucu ülkelerin bölgede barışı sağlamak için birlikte çalışmasını umuyoruz. Umarız savaş sona erer ve ateşkes kalıcı olur. Aynı zamanda güvenilir bir garantiye de ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ ATEŞKES İLAN EDİLDİ

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes ilan edilmişti. ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan'da ateşkes anlaşması kabul edilmişti.