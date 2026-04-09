Ünlülere yeni operasyon! Somer Sivrioğlu, Sinem Ünsal ve Burak Deniz gözaltına alındı

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga...Ünlü şef Somer Sivrioğlu, oyuncu Burak Deniz ve Ender Eroğlu (Norm Ender)'in de aralarında olduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

SİNEM ÜNSAL, SOMER SİVRİOĞLU

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Şarkıcı Emir Can İğrek, Ender Eroğlu (Norm Ender), Şef Somer Sivrioğlu gibi isimler var.

İŞTE GÖZALTINA KARARI VERİLEN İSİMLER

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU

14-Enes GÜLER

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.