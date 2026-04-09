THY'nin yolcu sayısı mart ayında 7,2 milyona çıktı

THY'nin yolcu sayısı mart ayında 7,2 milyona çıktı

Türk Hava Yollarının (THY) yolcu sayısı mart ayında yüzde 16 artarak 7,2 milyona çıktı.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Mart 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, şirketin Mart 2025 döneminde 6,2 milyon olan yolcu sayısı, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 16 artarak 7,2 milyona çıktı.

Yolcu doluluk oranı, Mart 2026 döneminde 2025 yılının aynı dönemine göre 6,1 puan artarak yüzde 83,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 5,9 puan artışla yüzde 83,7'ye, yurt içi yolculuk doluluk oranı 8 puan yükselerek yüzde 82,3'e ulaştı.

Mart 2025'te 20,9 milyar olan Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 8,7 artışla 22,8 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta yüzde 8,8 artarak 182,2 bin tondan 198,3 bin tona çıktı.

2026 Mart sonundaki şirketin filosundaki uçak sayısı yüzde 11,9 artarak 472'den 528'e çıktı.

