Yapay zekadan Süper Lig Şampiyon'u tahmini! Küme düşecek 3 takım ise...
Eksik maç tamamlandı, taşlar yerine oturdu! Yapay zeka Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek 3 takımı açıkladı: Şampiyonluk oranı %90'ı gördü. İşte yapay zekadan Süper Lig tahmini...
Süper Lig'de lider Galatasaray, eksik maçını tamamladı ve Göztepe'yi yenerek puan farkını 4'e çıkarttı. Galatasaray liderliğini sürdürürken, son sırada ise Fatih Karagümrük yer aldı. Ligde kimin şampiyon, kimlerin ise küme düşeceği merak ediliyor.
YAPAY ZEKA SÜPER LİG ŞAMPİYONUNU AÇIKLADI
Erteleme maçında Göztepe deplasmanına konuk olan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan ve Mario Lemina'nın golleriyle İzmir ekibini 3-1 mağlup etti ve takipçileriyle puan farkını 4'e yükseltti.
Beşiktaş'ı son dakika penaltı golüyle deviren Fenerbahçe, yarışı da son ana kadar devam ettireceğinin sinyalini verdi.
Cumartesi günü oynanan maçta lider Galatasaray'ı iyi bir oyunla deviren Trabzonspor da şampiyonluk umutlarını devam ettirdi.