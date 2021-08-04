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Van'da TIR'ındorsesinden 300 kaçak göçmen çıktı

Van'da TIR'ındorsesinden 300 kaçak göçmen çıktı

VAN'da, yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında durdurulan bir TIR'ın dorsesinden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 300 düzensiz göçmen çıktı.

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Çaldıran ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölgeye yasa dışı yollardan giriş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

TIR belli bir noktada durduruldu
Şüpheli olduğu belirlenen bir TIR takibe alınarak belli bir noktada durduruldu.

TIR içinde yapılan aramalarda, aracın dorsesine gizlenmiş 264 Afganistan, 30 Pakistan ve 6 İran uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Van
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