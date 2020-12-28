Ümitcan Uygun kaç yaşında nereli babası kimdir?

Ankara'da intihar ederek ölen Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un instagram hesabı hacklendi bel altı mesajları ve erotik videolar ifşa oldu. Birçok kadının Ümitcan Uygun'a uygunsuz fotoğraflar yolladığı ve birlikte olmak için randevu aldığı ortaya çıktı. Peki kimdir bu Ümitcan Uygun, kaç yaşında?

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İntihar ederek yaşamına son veren Aleyna Çakır Türkiye'nin gündemi olmuş herkes sevgilisi olduğu ve Aleyna'ya defalarca şiddet uyguladığı Ümitcan Uygun'da şüphelenmişti. Serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un instagram hesabı geçtiğimiz günlerde hacklenmiş ve müstehcen, bel altı mesajları ve kadınlardan gelen erotik videolar ifşa olmuştu. Birçok kadının Ümitcan Uygun ile birlikte olmak için randevu alması ise duyanları şok etmişti. Peki Ümitcan Uygun'un instagram hesabından ifşa olan mesajları ve videolar neydi?

Yayıncılık gereği o mesajlara ve sapkın videolara haberimide yer veremiyoruz..

Ümitcan Uygun kimdir: Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi. Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.

Ümitcan Uygun'un adı kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın öldüğü olayda adı geçmiştir. Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Ümitcan Uygun, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz verirken görülüyor.

Aleyna Çakır olayını takipçisi olan Müge Anlı'yı da tehdit etmişti.