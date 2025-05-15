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Ukrayna masaya oturmayacak mı? Zelenskiy'nin son dakika kararı bomba

Ukrayna masaya oturmayacak mı? Zelenskiy'nin son dakika kararı bomba

UKRAYNA - Rusya barış müzakereleriyle ilgili Volodimir Zelenskiy'den son dakika açıklaması geldi. Zelenskiy, barış masasına oturmak için Putin şartı koştu. Kremlin'den bugün yapılan açıklamada Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmelere katılmayacağı bir kez daha vurgulanmıştı. Rus heyeti Dolmabahçe'deki görüşmelere gelirken Ukrayna heyeti gelmemişti.

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Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bugün İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan görüşmeleri öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün saat 12.00’de Türkiye’ye geldi. Beştepe'ye çıkan Zelenskiy Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya geldi. 

Zelenskiy'den son dakika şartı
Zelenskiy yaptığı açıklamada barış görüşmeleri için 'liderler düzeyinde' görüşme şartı koydu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy şunları söyledi: 

"Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben (Türkiye) buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım" dedi.

Putin gelmeyecek denmişti
Rusya kanadından gelen son açıklamalarda Vladimir Putin'in İstanbul'daki doğrudan görüşmelere gelmeyeceği duyurulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Putin gelirse ben de İstanbul'a gelirim demişti. 

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan, müzakerelere başlanması için tarihi fırsat yakalandığını, gerek teknik düzey gerek liderler seviyesinde görüşmeleri çok güçlü biçimde desteklediğini belirtti. Erdoğan, 'hazır olduklarında Rusya-Ukrayna liderlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını' dile getirdi

Ukrayna heyeti ortada yok
Rusya heyeti İstanbul Dolmabahçe'deki görüşmeler için öğle saatlerinde giriş yaparken, Ukrayna heyetinin ortada olmadığını açıklamışlardı. 

Rusya heyeti : Bekliyoruz
İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, müzakere heyeti olarak çalışma modlarını koruduklarını söyledi. Medinskiy, olası uzlaşmalara ve bunların tartışılmasına hazır olduklarını kaydetti.

Zelenskiy Erdoğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Ukrayna masaya oturmayacak mı? Zelenskiy'nin son dakika kararı bomba - Resim: 0

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Ukrayna masaya oturmayacak mı? Zelenskiy'nin son dakika kararı bomba - Resim: 1

Görüşme 2 saat 45 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetlerarası çalışma yemeğine geçildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme ve heyetlerarası çalışma yemeği, 2 saat 45 dakika sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, heyetlerarası çalışma yemeğinin ardından saat 16.05 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrıldı. 

Erdoğan'ın Zelenskiy ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmelerin tüm veçheleriyle ele alınması bekleniyordu.

Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulaması öngörülüyordu.

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