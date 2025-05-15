Konya depremini Ankara'nın neden çok şiddetli hissettiğini Ahmet Ercan açıklandı

KONYA'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremi, sanki merkez üssü başkentmiş gibi Ankara çok şiddetli hissetti. Ankara'nın sarsıntıyı bu kadar şiddetli hissetmesinin sebebini deprem uzmanı Ahmet Ercan açıkladı. Prof. Dr. Naci Görür'den ise yürekleri ferahlatan bir açıklama var.

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KONYA'daki 5.2 büyüklüğündeki depremi en çok Ankara hissetti. Başkent halkı sarsıntıyla kendini sokaklara atarken, bir çok kişi depremin merkez üssünün Ankara olduğunu sandı. Oysa deprem Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelmişti.

Ankara çok şiddetli hissetti çünkü...

Konya depremini Ankara neden bu kadar şiddetli hissetti? İşte bu sorunun yanıtı deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan şöyle açıkladı:

-Konya’nın Kulu ilçesinden geçen, Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan M5,2’lik küçük deprem Kulu ile dolayda olan depremin kaynağıdır. Kulu-Tavşancalı kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır.

Kırık Ankara’ya doğru uzandığı, odağı sığ olduğundan Ankara sarsılmıştır. Daha büyük deprem beklemiyorum.

Prof. Naci Görür'den yürekleri ferahlatan açıklama

Konya depremi için Naci Görür X hesabından şu açıklamayı yaptı:

-Kırkuyu- Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuzgölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi.