ABD Başkanı Trump Orta Doğu ziyaretinde trilyon dolarlık yatırımlara imza attı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Katar ve Suudi Arabistan'a ziyaretinde trilyonlarca yatırım topladıklarını söyledi.

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Trump, Orta Doğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) varmadan önce başkanlık uçağı Air Force One'da basına açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu turunun ilk iki ayağı Suudi Arabistan ve Katar'da imzaladığı anlaşmalara işaret eden Trump, "Ülkemiz için trilyonlarca dolar yatırım topladık. Suudi Arabistan ve Katar'da çok iyi dostlarımız var. " dedi.

Trump, Katar Hava Yolları ile Amerikan uçak imalat şirketi Boeing arasında 160 uçak alımı için imzalanan 200 milyar dolarlık anlaşmaya değinerek, "Sanırım havacılık tarihindeki en büyük sipariş bu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakereleri kapsamında Moskova yönetiminin gönderdiği heyet hakkında bir şey bilmediğini belirten Trump, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak." diye konuştu.

Trump, "(Putin) Gidecekti ama benim de gideceğimi düşündü. Ben orada olmazsam gitmeyecekti." diye konuşarak, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda çözüme varılması gerektiğini kaydetti.