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Rusya - Ukrayna barış görüşmelerinde kriz var! Ukrayna heyeti ortada yok

Rusya - Ukrayna barış görüşmelerinde kriz var! Ukrayna heyeti ortada yok

İSTANBUL Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili son dakika haberi Kremlin'den geldi. Rusya'nın açıklamasına göre Ukrayna heyeti barış masasına gelmedi.. Açıklamada "Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok. İstanbul'da görüşmelerin nasıl geçeceğini bilmiyoruz, Putin'in ziyaretine ilişkin hazırlık yok" ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşecek olan müzakereler bir türlü başlayamadı. Saat 10.00'da başlaması beklenen müzakereler için Rusya heyeti öğle saatlerinde geldi. Ruslar gecikmeli olarak gelse de Ukrayna tarafı hiç ortada görünmedi. 

Ukrayna heyeti ortada yok
Ukrayna heyetinin masaya gelmediği Kremlin'den gelen açıklamayla ortaya çıktı. Kremlin sözcüsü şu açıklamayı yaptı:
-Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok. İstanbul'da görüşmelerin nasıl geçeceğini bilmiyoruz, Putin'in ziyaretine ilişkin hazırlık yok".

Rusya - Ukrayna barış görüşmelerinde kriz var! Ukrayna heyeti ortada yok - Resim: 0

Ukrayna heyeti Zelenskiy'i mi bekliyor?
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşmek için Ankara'ya geldi. Zelenskiy'in İstanbul'a geçmesi bekleniyor. Ukrayna heyetinin Dolmabahçe'ye gelmek için Zelenskiy'i beklediği düşünülüyor. 

Rusya - Ukrayna barış görüşmelerinde kriz var! Ukrayna heyeti ortada yok - Resim: 1

Söz verdik geldik
İstanbul’daki görüşmelerde Rusya heyetine başkanlık yapana Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, ülke lideri Vladimir Putin’in talimatıyla İstanbul’a geldiklerini belirtip şunları yazdı:
- “Başkanın talimatıyla İstanbul’a geldik. Söz verdiğimiz gibi 15 Mayıs”.

Hakan Fidan : Yoğun diplomasi var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Antalya'daki NATO zirvesinde yöneltilen "İstanbul'daki barış görüşmelerine dair son durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
-"Her iki tarafta prensipte ateşkese hazır olduklarını açıklamış durumda, ancak istekleri farklı. Biz de tam bu nedenle müzakerenin ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu düşünüyoruz. Bunun için ABD Özel Temsilcisi arabuluculuğunda başlayan Ukrayna-Rusya müzakereleri belli bir aşamaya gelmiş durumda. Amacımız barışa ulaşmak olduğunda her iki tarafında belli tavizler vererek ortak noktada buluşulmalı. Ankara, Antalya ve İstanbul'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var".

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