RUSYA ile Ukrayna arasındaki doğrudan barış görüşmeleri 3 yıl aradan sonra İstanbul'da sıkıntılı başladı. Ukrayna ve Rusya tarafı arasında üst perdeden bir söz düellosu yaşanıyor. Rusya tarafı Zelenskiy için "paylaço" derken, Ukrayna tarafı da 'Moskova'dan havlıyor" karşılığını verdi. İşte iki ülke arasındaki hakaret dolu atışma...

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RUSYA lideri Vladimir Putin'in talebiyle Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayan doğrudan barış görüşmelerinde Ukrayna ve Rusya arasında hakarete varan bir sözlü düello yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ben burdayım Putin yok" diyerek sözlü düellonun fitilini ateşledi. Ukrayna'nın, müzakereler için üst düzey heyetle geldiğini belirten Zelenskiy, Rusya'yı eleştirerek "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca." dedi.

Rusya : Başarısız ezik palyaço

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise bu açıklamaya tepki göstererek Zelenskiy'nin "palyaço" ve "başarısız" olduğunu belirtti. Zaharova şunları söyledi:

-"Aldatmaca kelimesini kim söylüyor? Bir soytarı mı? Bir ezik mi? Hiçbir şekilde hiçbir eğitimi olmayan biri..."

Ukrayna: Moskova'dan havlıyor

Bunun üzerine açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelemediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

-"Putin'in Türkiye'ye gelip Zelenskiy ile savaşı sonlandırmak ve barışı sağlamak için ciddi bir görüşme yapması yerine, Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı'na kişisel hakaretler yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, alay konusu haline ilk kez gelmiyor.

-Türkiye'deki heyet, Rusya Dışişleri Bakanlığınca yönetilmiyor. Onların görevi Moskova'dan havlamak."

Lavrov: Zelenskiy acınacak halde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Zelenskiy'nin acınacak biri olduğu ve İngiltere tarafından yönetildiğini" söyleyip şunları söyledi:

-İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakereleri etrafında yaşanan durum bir entrika. Batı, Kiev'i askeri çatışmalarının devamına hazırlamak için ateşkese ihtiyaç duyulduğunu gizlemiyor.

-Ukrayna etrafındaki müzakerelerin zorlu geçeceğinden kimsenin şüphesi yok.

-Zelenskiy zavallı bir insan. Batılı başkentlerin Ukrayna'da barış istemediğine, Avrupa'yı Rusya'ya karşı ‘seferber etmekten’ vazgeçmemeleri gerektiğini kendi aralarında tartıştıklarına dair çok sayıda kanıt var

- Batılı küratörler, Kiev'in normale dönmesi ve Ukrayna anayasasına aykırı yasaların yürürlükten kaldırılması konusunda ısrarcı olmalıdır. BM Sekreterliği Batı ve NATO tarafından özelleştirildiği için Rusya, BM Sekreterliği'nde reform yapılmasını savunuyor. Batılı başkentler, Rusya ile zıtlaşma konusunda başlarına dert alıyor ABD yönetimi Trump döneminde normale dönüş yaptı, siyasetçiler ve diplomatlar konuşmak durumundadır