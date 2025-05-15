Konya'da deprem oldu! AFAD son dakika duyurdu büyüklüğü açıklandı

Gelen son dakika haberine göre Konya'da saat 15.46'da deprem oldu. AFAD depremin merkez üssünü Kula ve büyüklüğünü de 5.2 olarak açıkladı. Deprem Ankara ve çevrelerinde de hayli şiddetli hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin olumsuz bir durum olmadığını belirtirken, Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum yok" dedi.

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KONYA'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ankara ve çevrelerinde şiddetli hissedildi. Yürekleri ağıza getiren depremin merkez üssü Konya Kulu olarak açıklandı.



Depremin merkez üssü Kula

AFAD depremin saat 15.46'da yerin 18.73 KM derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi 5.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kulu Kırkkuyu olduğunu açıkladı. Kandilli derinliği ise 6.9 km olarak duyurdu.



Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Konya depremine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. Yerlikaya şunları söyledi:

-Konya Kulu’da 5.2büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş:

- "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum yok. Saha çalışmalarımız devam ediyor"