Büyük fay hattı bu şehirleri batıracak! Korkutan Türkiye araştırması tarih de belli!

DEPREM 8 ŞİDDETİNDE OLACAK

Araştırmacılar, coğrafi analiz kullanarak, bugün bir deprem meydana gelirse kıyı şeridinin sadece birkaç dakika içinde 6,5 fit kadar batabileceğini tahmin etti. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin de açıkça belirttiği gibi, bir sonraki büyük depremin (8'den büyük şiddette) Pasifik Kuzeybatısı'nı vuracağı öne sürülüyor. Büyük depremin 2050 yılına kadar gerçekleşebileceği tartışılıyor. Deniz buzullarının erimesi, yükselen deniz seviyeleri, aşırı hava olaylarının şiddeti artırabileceği belirtiliyor.