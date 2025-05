Büyük fay hattı bu şehirleri batıracak! Korkutan Türkiye araştırması tarih de belli!

DEPREM KIYI ŞERİDİNİ KALICI DEĞİŞTİRECEK

Open Access Government'a göre yakın zamanda yapılan bir çalışma, yükselen deniz seviyelerinin Pasifik Kuzeybatısı'ndaki yıkıcı etkisini ortaya koydu. Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan makale, Cascadia dalma bölgesini vuracak bir sonraki büyük depremin kıyı şeridini kalıcı olarak değiştirebileceği ve birçok topluluğu yaşanmaz hale getirebileceği konusunda uyardı.