KKM'de rekor düşüş

KKM hesaplarındaki çözülme hızlanarak devam ediyor. BDDK'nın yayımladığı son haftalık verilere göre, 9 Mayıs ile sona eren haftada KKM bakiyesi 33,8 milyar TL azalarak 625,9 milyar TL’ye geriledi. Bu rakam, yüzde 5,1'lik haftalık düşüşe işaret ediyor.

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Türk lirası finansal sistemine geçici istikrar sağlamak amacıyla 2021 sonunda devreye alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, son aylarda ciddi çözülme sürecine girmiş durumda. Önceki hafta 25 milyar TL azalan KKM bakiyeleri, 9 Mayıs haftasında daha hızlı bir düşüş sergileyerek 33,8 milyar TL geriledi.

BDDK verilerine göre toplam KKM stoku 625,9 milyar TL’ye kadar düşerken, sistemdeki çözülme eğiliminin artarak sürdüğü gözlemleniyor.

YÜZDE 5,1’LİK HAFTALIK DÜŞÜŞ: YILIN EN SERT GERİ ÇEKİLMELERİNDEN BİRİ

Mayıs haftasında gerçekleşen yüzde 5,1 oranındaki düşüş, yılbaşından bu yana izlenen haftalık çözülmeler içinde en sertlerinden biri olarak kayıtlara geçti.