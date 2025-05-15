Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah bırakma süreci MİT tarafından titizlikle izlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakma sürecinin MİT tarafından titizlikle izleneceğini belirtti. Erdoğan, "Ne Irak'ta ne de Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak." dedi. Erdoğan, "Terör meselesini tamamen geride bıraktıktan sonra Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafya ve tarih, Türk, Kürt ve Arap'ı çözülmez, dağılmaz şekilde birbirine sıkıca bağlamıştır." dedi.

Erdoğan, "Malazgirt, Türk-Kürt-Arap'ın ortak zaferidir. Çaldıran, Türk-Kürt-Arap'ın ortak zaferidir. Ridaniye, Kudüs'ün fethi, İstanbul'un fethi ortak zaferimizdir." diye konuştu.

"Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimileri ihanetle, kimileri cehaletle ayrışmayı körüklüyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, biz bu oyunlara asla gelmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "(PKK'nın feshi) Bunu milletimizin başına musallat olan 40 yıllık musibetten ilanihaye kurtulma, bölgemizin kalıcı huzura kavuşması adına müspet karşıladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kürt'ü Türk'ten ayırırsan yalnız kalır. Türk'ü Kürt'ten ayırırsan, Arap'tan ayırırsan yalnız kalır, zayıflar. Bölen, parçalayan değil birleştiren olacağız. (Terörsüz Türkiye) Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız ama aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz. Şunu artık herkes görmeli, bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır. Kimsenin kaygısı, endişesi olmasın, şüphesi olmasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gündemine hakimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir.

"MİT tarafından titizlikle izlenecek"

Milletimizi, on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız. Silah bırakma ve fesih süreci MİT tarafından titizlikle izlenecek. Biz terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız. Irak ve Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak.

"En büyük eserimizi inşa ediyoruz"

Şunu da büyük gururla ifade etmek isterim, 'Terörsüz Türkiye' ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz."

Erdoğan, "Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ve heyetini Cumhurbaşkanı Külliyemizde ağırladık. Rusya-Ukrayna savaşına adil barışla son verme çabalarını konuştuk." dedi.

"Türkiye'nin yıldızı giderek daha çok parlıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta, coğrafyamızda ise merkezinde Türkiye'nin yer aldığı yepyeni bir denklem kurulmaktadır. Türkiye kutupbaşı olarak yeni dönemde hak ettiği konuma hızla geliyor. Türkiye'nin ufku açılıyor, önü aydınlanıyor, yıldızı giderek daha çok parlıyor."

Erdoğan, "Yarım asırdır Türkiye'nin ayağına vurulmuş bir prangayı söküp atacağız, inşallah menzile daha güçlü ilerleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör meselesini tamamen geride bıraktıktan sonra Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak, kardeşlik daha da perçinlenecek." diye konuştu.