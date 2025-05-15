Meksika'da TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü katilin tek karesi var...

23 yaşındaki Valeria Marquez Meksika’da güzellik ve makyaj üzerine içerikler üreten fenomen bir isimdi. Sosyal medya fenomeni Valeria Marquez, korkunç bir saldırıya kurban gitti. TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın yapan Marquez, o sırada silahlı saldırıya uğradı.