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Meksika'da TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü katilin tek karesi var...

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Meksika'da TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü katilin tek karesi var...

Sosyal medya ünlüsünün sonu korkunç bitti. Meksika'da sosyal medya fenomeni Valeria Marquez'in öldürülmesi ülke gündemine oturdu. 23 yaşındaki fenomen TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada vurularak öldürüldü.

Meksika'da TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü katilin tek karesi var...

23 yaşındaki Valeria Marquez Meksika’da güzellik ve makyaj üzerine içerikler üreten fenomen bir isimdi. Sosyal medya fenomeni Valeria Marquez, korkunç bir saldırıya kurban gitti. TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın yapan Marquez, o sırada silahlı saldırıya uğradı.

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Meksika'da TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü katilin tek karesi var...

Olay, Meksika'nın Zapopan kentinde Marquez’in çalıştığı bir güzellik salonunda meydana geldi. 

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Meksika'da TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü katilin tek karesi var...

Marquez'in öldürülmeden saniyeler önce TikTok canlı yayını açıktı. Videoda, “Geliyorlar,” dediği ve ardından arka plandan birinin “Vale?” diye seslendiği duyuldu. Marquez “Evet?” diye yanıt verdikten sonra yayının sesini kapattı. Kısa bir süre sonra ise saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

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Meksika'da TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü katilin tek karesi var...

Saldırıdan hemen sonra biri cep telefonunu yerden alırken, kısa süreliğine yüzü canlı yayında göründü. Ardından yayın sona erdi.

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