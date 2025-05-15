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Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Yalova Valiliği, orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan kararları paylaştı. İl genelindeki ormanlık alanlara girişler 15 Mayıs’tan itibaren beş ay süreyle yasaklandı. Yalova'dan önce Kırklareli ve Denizli'de de ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı.

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Valilikten yapılan açıklamada, Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında toplanan "Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu" tarafından, orman yangınlarını önlemeye yönelik kararlar alındığı belirtildi.

15 Mayıs itibarıyla uygulanacak kararlar kapsamında ormanlara 4 kilometre mesafede bulunan köylerin hudutları içerisinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakmanın yasaklandığı kaydedilen açıklamada, karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, orman yangın ilk müdahale ekiplerinin, 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında Orman İşletme Müdürlüğünce önceden planlanmış sabit ve geçici noktalara konuşlandırılacağı kaydedildi.

Yangına hassas mıntıkalarda ve günlerde orman muhafaza memurları, jandarma ve polis ekiplerinden yararlanılarak müşterek orman yangın devriye sistemi oluşturulacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman alanı içerisinde ateşli ve ateşsiz her türlü piknik yapmak kesinlikle yasaktır, ancak resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik-mesire alanları, gerçek/tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında izin sahipleri, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirleri içeren bir eylem planı hazırlayarak orman idaresine bildireceklerdir. Orman yangınları ile ilgili beyan ettikleri tüm tedbirleri alan gerçek ve tüzel kişilik işletmelerine saat 19.00'a kadar ateşli ve ateşsiz piknik gibi etkinlikleri yapma izin verilecektir. Ancak bu alanlarda havai fişek gibi yangın çıkarabilecek yanıcı ve parlayıcı maddelerin kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir."

Açıklamada, orman içi yollarda ve yaylalarda ATV, UTV, bisiklet, motosiklet gibi araçlarla faaliyet yapmak ve şenlik, kır düğünü, kurultay, büyük toplantı gibi etkinlik yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, etkinliğin yapılacağı alan veya güzergahın başlangıç ve sonunu belirten bilgilerle birlikte izin talebini vermeleri gerektiği bildirildi.

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