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UEFA'nın son kararı! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA'nın son kararı! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzalanan anlaşma şartlarına uymadığı için bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı. Fenerbahçe kupalardan men tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu seneyi ekonomik zorluklarla geçiren ve bir yandan geçmiş yıllarda yapılan büyük borçlardan kurtulmaya çalışırken bir yandan da yeni borçlar yapmak zorunda kalan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de UEFA Disiplin Komitesi tarafından geldi.

UEFA Disiplin Komitesi, FFP konusunda yaptığı anlaşmanın incelenmesinin ardından Fenerbahçe'yi bir üst kurula sevk ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzaladığı anlaşma sonrasında 2018/2019 sezonu için "başa baş" bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedildi. Kararın, 2 hafta içinde çıkması bekleniyor. 

Ali Koç aylar önce söylemişti

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un "Gerekirse gözümüzü karartıp şampiyon olacak kadroyu kurarak Avrupa'ya gitmeyiz. Zaten FFP'ye uymamız zor" sözlerinin ardından UEFA Finansal kurallarına uyma ile futbolcu transfer etme arasında seçim yapacağı bir sürece giriyor..

Kupalardan men edilebilir

Fenerbahçe'ye men cezası gelmesi halinde bu ceza, önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupa'ya katılım hakkı kazandığı zaman uygulanacak.. UEFA ile anlaşması 2020'de bitecek F.Bahçe, şartları yerine getiremezse 2020 sonrasındaki birkaç sezon içinde Avrupa kupalarına katılması halinde bir ya da birkaç sezon men uygulanabilir..

UEFA ile görüşmelerde 4 yıllık anlaşmanın süresi dolmadan iptalini sağlayıp muhtemel men cezasını erkene çekme yoluna gidebilir..

Öyle bir durumda, bu sezon Avrupa kupalarına katılım hakkını kazanması halinde men cezasını da gelecek sezon bitirebilir..

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