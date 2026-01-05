BIST 11.725
DOLAR 43,04
EURO 50,33
ALTIN 6.118,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Türkiye'yi sarsan Esenyurt tekel cinayetinde cezalar kesinleşti

Türkiye'yi sarsan Esenyurt tekel cinayetinde cezalar kesinleşti

Esenyurt'ta iki kişinin yaşamını yitirdiği tekel bayii saldırısına ilişkin davada, Bölge Adliye Mahkemesi sanıklar hakkında verilen iki ayrı müebbet hapis cezasını yerinde buldu. Erzen ailesi ise kararın yeterli olmadığı gerekçesiyle cezaların ağırlaştırılmış müebbet olarak yeniden değerlendirilmesi için dosyayı Yargıtay'a götürmeye hazırlanıyor.

Abone ol

İstanbul Esenyurt’ta Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır’ın yaşamını yitirdiği ve kamuoyunda “tekel bayii cinayeti” olarak anılan davada istinaf süreci sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanıklar hakkında verilen iki ayrı müebbet hapis cezası ile kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hükmedilen cezaları onadı.

Türkiye'yi sarsan Esenyurt tekel cinayetinde cezalar kesinleşti - Resim: 0

"İRADE BİRLİĞİYLE HAREKET ETTİKLERİ" BELİRTİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre kararda, sanıkların eylem üzerinde ortak hâkimiyet kurdukları ve suçları irade birliği içinde işledikleri vurgulandı.

Türkiye'yi sarsan Esenyurt tekel cinayetinde cezalar kesinleşti - Resim: 1

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise Yunus Emre Erzen’e yönelik suçtan verilen müebbet hapis cezasının ağırlaştırılmış müebbete dönüştürülmesi talebini yinelediklerini belirterek, dosyanın Yargıtay’a temyiz edileceği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de Maduro mahkemeye götürüldü! Sekerek yürümesi dikkat çekti
ABD'de Maduro mahkemeye götürüldü! Sekerek yürümesi dikkat çekti
Antalya'da genç adam avda kazara vurularak can verdi! 1 kişi tutuklandı
Antalya'da genç adam avda kazara vurularak can verdi! 1 kişi tutuklandı
İspanya'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Orman kanununa boyun eğmeyeceğiz
İspanya'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Orman kanununa boyun eğmeyeceğiz
Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki gözaltı merkezinden ayrıldı
Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki gözaltı merkezinden ayrıldı
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Danimarka'ya "Grönland" desteği
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Danimarka'ya "Grönland" desteği
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı düzenlendi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı düzenlendi
Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli ailelerin yaşadığı binayı işgal etti
Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli ailelerin yaşadığı binayı işgal etti
KYB’nin Irak Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
KYB’nin Irak Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Musaba detayı
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Musaba detayı
Şimşek: Fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı uygulamaya devam edeceğiz
Şimşek: Fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı uygulamaya devam edeceğiz
Hatay'da kaza! Öğenci servisi devrildi yaralılar var
Hatay'da kaza! Öğenci servisi devrildi yaralılar var
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar