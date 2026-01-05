Türkiye'yi sarsan Esenyurt tekel cinayetinde cezalar kesinleşti

Esenyurt'ta iki kişinin yaşamını yitirdiği tekel bayii saldırısına ilişkin davada, Bölge Adliye Mahkemesi sanıklar hakkında verilen iki ayrı müebbet hapis cezasını yerinde buldu. Erzen ailesi ise kararın yeterli olmadığı gerekçesiyle cezaların ağırlaştırılmış müebbet olarak yeniden değerlendirilmesi için dosyayı Yargıtay'a götürmeye hazırlanıyor.

İstanbul Esenyurt’ta Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır’ın yaşamını yitirdiği ve kamuoyunda “tekel bayii cinayeti” olarak anılan davada istinaf süreci sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanıklar hakkında verilen iki ayrı müebbet hapis cezası ile kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hükmedilen cezaları onadı.

"İRADE BİRLİĞİYLE HAREKET ETTİKLERİ" BELİRTİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre kararda, sanıkların eylem üzerinde ortak hâkimiyet kurdukları ve suçları irade birliği içinde işledikleri vurgulandı.

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise Yunus Emre Erzen’e yönelik suçtan verilen müebbet hapis cezasının ağırlaştırılmış müebbete dönüştürülmesi talebini yinelediklerini belirterek, dosyanın Yargıtay’a temyiz edileceği ifade edildi.