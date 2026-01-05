Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli ailelerin yaşadığı binayı işgal etti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait evlerin bulunduğu binayı ele geçirdi.

Abone ol

Doğu Kudüs’ün Batn el-Heva Mahallesi Muhtarı Zuheyr er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Silvan beldesinin Batn el-Heva Mahallesi'nde Basbus ailesinin yaşadığı binaya girerek 13 kişiyi zorla dışarı çıkardığını belirtti.

Recebi, "Yerleşimciler, Basbus ailesine ait binaya baskın düzenledi ve aile fertlerini akşam saatlerinde dışarı çıkmaya zorladı. Bugün (Pazartesi), İsrail Yüksek Mahkemesinin ailenin evini tahliye etmesi için belirlediği son tarihti." dedi.

Basbus ailesinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından zorla çıkarılmadan önce binadaki iki evde ikamet ettiğini aktaran Recebi, İsrail Mahkemesinin binaya ilişkin bir karar almasının beklendiğini ve kararla birlikte Filistinli ailelerin kaldığı 2 binada daha yaşayanların tahliye edebileceğini ifade etti.

Recebi, "Yaklaşık 20 aile daha tahliye tehdidi altında. Tahliyenin ne zaman yapılacağını bilmiyoruz, ancak her an gerçekleşebilir." dedi.

Filistinlilerin mahalleden zorla çıkarılıyor

Batn el-Heva Mahallesi'nde 87 ailenin yaşadığını ve 7 Ekim 2023'ten bu yana 15 ailenin evlerinden çıkarıldığını paylaşan Recebi, mahalle yakınlarında yaşayanlarla birlikte 100'den fazla Filistinli ailenin bölgede yaşadığını kaydetti.

Recebi, "Bu ailelerin bir kısmı tahliye edildi, onlarcası ise yakın zamanda kapı dışarı edilme tehlikesi altında. Yerleşimciler, mahalleyi bir yerleşim birimine dönüştürmek amacıyla tüm aileleri evlerinden çıkarmak istiyor." diye konuştu.

Filistinli ailelerin İsrail Yüksek Mahkemesi'nin tahliye kararına karşı yıllardır hukuk mücadelesi verdiğini vurgulayan Recebi, "Mahkemelerde yıllardır direniyoruz ama kararlar üst üste yerleşimcilerin lehine çıkıyor. Son dönemde yaşananlar daha evvel görülmedi. 12 yıldan uzun süredir mahkemelerdeyiz ancak tahliye kararlarının çıkma ve uygulanma hızı daha önce hiç bu kadar yüksek olmamıştı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde Gazze’de 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken yaklaşık 171 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1105 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.