BIST 11.725
DOLAR 43,04
EURO 50,33
ALTIN 6.118,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da genç adam avda kazara vurularak can verdi! 1 kişi tutuklandı

Antalya'da genç adam avda kazara vurularak can verdi! 1 kişi tutuklandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde av sırasında tüfekle kazara vurulan Oğuzhan Karagöz (26) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ahmet G. (18) "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklandı

Abone ol

Oğuzhan Karagöz (26), Ahmet G. (18) ve Hüseyin C. Ç. (19) avlanmak için Karaöz Mahallesi'nin kırsalına gitti. Av sırasında Ahmet G'nin tüfeğinin ateş alması sonucu Karagöz, karın bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Karagöz, sağlık ekibince kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ekiplerce Ahmet G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyede sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Orman kanununa boyun eğmeyeceğiz
İspanya'dan ABD'ye Maduro tepkisi: Orman kanununa boyun eğmeyeceğiz
Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki gözaltı merkezinden ayrıldı
Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki gözaltı merkezinden ayrıldı
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Danimarka'ya "Grönland" desteği
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Danimarka'ya "Grönland" desteği
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı düzenlendi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı düzenlendi
Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli ailelerin yaşadığı binayı işgal etti
Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli ailelerin yaşadığı binayı işgal etti
KYB’nin Irak Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
KYB’nin Irak Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Musaba detayı
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Musaba detayı
Şimşek: Fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı uygulamaya devam edeceğiz
Şimşek: Fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı uygulamaya devam edeceğiz
Hatay'da kaza! Öğenci servisi devrildi yaralılar var
Hatay'da kaza! Öğenci servisi devrildi yaralılar var
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar
Gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın ön otopsi raporu hazırlandı
Gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın ön otopsi raporu hazırlandı
İngiliz basınının Hamaney iddiası gündeme bomba gibi düştü! "Kaçış planı hazır"
İngiliz basınının Hamaney iddiası gündeme bomba gibi düştü! "Kaçış planı hazır"