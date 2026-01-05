BIST 11.725
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Danimarka'ya "Grönland" desteği

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grönland konusunda Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e destek verdiğini belirterek "Grönland'ın geleceği, yalnızca Danimarka ve Grönland'ın elinde olmalı." dedi.

Starmer, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Venezuela'daki gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la alakalı açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela için önemli konunun demokrasiye barışçıl geçiş olduğunu belirten Starmer, "Hafta sonundan önce de Venezuela'nın gayrimeşru başkanına karşı duruşumuz buydu. Onun arkasından ağlamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin uluslararası hukuku ihlal edip etmediği yönündeki soruyu yanıtsız bırakan Starmer, "Önemli olan uluslararası hukuktur. Venezuela için de önemli olan budur. Ben, herkes için geçerli olan uluslararası hukuka inanıyorum ve ABD, attığı adımların gerekçesini ortaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.

Starmer, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." açıklamasını da değerlendirerek "Grönland'ın geleceği, yalnızca Danimarka ve Grönland'ın elinde olmalı. Danimarka, yakın bir Avrupa ve NATO müttefikidir. Bu yüzden Grönland'ın geleceği, sadece Grönland ve Danimarka Krallığı tarafından belirlenmelidir. Bu konudaki duruşumuz çok net." diye konuştu.

Danimarka Başbakanı Frederiksen'in "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak, kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar." açıklamasıyla ilgili de yorum yapan Starmer, "Onu destekliyorum. Grönland'ın geleceği konusunda haklı." dedi.

İngiliz Bakan Tapp, Grönland sorusuna yanıt vermekten defalarca kaçındı

İngiltere İçişleri Bakanlığında Göç ve Vatandaşlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Mike Tapp ise Sky News televizyonunda katıldığı programda, "ABD'nin Grönland'ı işgal etmesinin yanlış olup olmayacağı" sorusuna yanıt vermekten defalarca kaçındı.

Bakan Tapp, Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamaları sorulduğunda, bunların yanlış olup olmadığına dair görüş bildirmeyi reddetti.

"Müttefikler önemlidir." ifadesini kullanan Tapp, perde arkasında "dikkatli diplomatik görüşmeler" yürütüldüğünü, bu konuda "sürekli yorum yapmayacağını" söyledi.

Tapp, ABD ve Danimarka'nın her ikisinin de NATO üyesi olduğunu vurgulayarak, NATO'nun "bölünme yerine tartışmayı esas almış olmasından" gerçekten gurur duyduğunu ifade etti.

Trump'ın "tehditlerini" kınayıp kınamayacağı defalarca sorulduğunda da aynı ifadeleri kullanan Tapp, "Bu, benim burada oturup varsayımlar hakkında konuşacağım bir konu değil. Sonsuza kadar böyle devam edebiliriz." yanıtını verdi.

