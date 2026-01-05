Şimşek: Fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı uygulamaya devam edeceğiz

Bakan Şimşek, TÜİK’in aralık verilerinin ardından yaptığı açıklamada, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 30,9’a gerilediğini belirtti.

Şimşek, temel mallarda yüzde 17,7, gıdada yüzde 28,3, hizmetlerde ise yüzde 44 oranında yıllık artış gerçekleştiğini söyledi. Şimşek, “Fiyat istikrarı hedefimize ulaşıncaya kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerinin ardından değerlendirmede bulundu. 2025 yılı sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 30,9’a gerilediğini belirten Şimşek, bir önceki yıla göre 13,5 puanlık düşüş yaşandığını ve dezenflasyon sürecinin genelleştiğini ifade etti.

Yıllık bazda temel mallardaki enflasyonun yüzde 17,7’ye düştüğünü aktaran Şimşek, “Zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde daralma yaşanmasına rağmen, gıda enflasyonu yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti” dedi. Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarında gerileme görüldüğünü vurgulayan Şimşek, yıllık hizmet enflasyonunun da 21,7 puan azalarak yüzde 44 olduğunu açıkladı.

"ARZ YÖNLÜ POLİTİKALARLA BİRLİKTE DEZENFLASYONA KATKI SÜRECEKTİR"

Şimşek, 2026 yılına yönelik beklentilerini de paylaştı. Uluslararası finansal koşulların destekleyici seyretmesi, emtia fiyatlarındaki ılımlı seyrin sürmesi, sıkı para politikası, mali disiplindeki güçlenme ve beklentilerdeki iyileşme ile birlikte, fiyat artışlarının kontrol altında tutulabileceğini belirten Şimşek, “Arz yönlü politikalarla birlikte dezenflasyona katkı sürecektir” dedi.

“Fiyat istikrarı hedefimize ulaşıncaya kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” ifadesini kullanan Şimşek, paylaşımına hizmet, temel mal ve gıda kalemlerine ilişkin yıllık değişimi gösteren karşılaştırmalı grafikleri de ekledi.