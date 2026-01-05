BIST 11.725
DOLAR 43,04
EURO 50,33
ALTIN 6.118,81
HABER /  DÜNYA

Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki gözaltı merkezinden ayrıldı

Maduro'yu taşıyan konvoy Brooklyn'deki gözaltı merkezinden ayrıldı

ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu taşıyan konvoyun New York'un Brooklyn bölgesindeki gözaltı merkezinden ayrılırken görüldüğü belirtildi.

Abone ol

CNN'in haberine göre, Maduro'yu taşıyan konvoy, kısa süre önce Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden ayrıldı.

Maduro'nun günün ilerleyen saatlerinde New York'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Danimarka'ya "Grönland" desteği
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Danimarka'ya "Grönland" desteği
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı düzenlendi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı düzenlendi
Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli ailelerin yaşadığı binayı işgal etti
Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli ailelerin yaşadığı binayı işgal etti
KYB’nin Irak Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
KYB’nin Irak Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Musaba detayı
Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Musaba detayı
Şimşek: Fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı uygulamaya devam edeceğiz
Şimşek: Fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı uygulamaya devam edeceğiz
Hatay'da kaza! Öğenci servisi devrildi yaralılar var
Hatay'da kaza! Öğenci servisi devrildi yaralılar var
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar
Gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın ön otopsi raporu hazırlandı
Gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın ön otopsi raporu hazırlandı
İngiliz basınının Hamaney iddiası gündeme bomba gibi düştü! "Kaçış planı hazır"
İngiliz basınının Hamaney iddiası gündeme bomba gibi düştü! "Kaçış planı hazır"
Haluk Şentürk gözaltına alındı! Listesinde Hadise, Yıldız Tilbe, Gülşen, Bülent Ersoy...
Haluk Şentürk gözaltına alındı! Listesinde Hadise, Yıldız Tilbe, Gülşen, Bülent Ersoy...
Öldürdüğü kadının cesedini yaktı! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu
Öldürdüğü kadının cesedini yaktı! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu