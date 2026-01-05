BIST 11.670
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan İrfan Can Kahveci'ye talip oldu. Kasımpaşa Kahveci için Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe’deki durumu netlik kazanmayan İrfan Can Kahveci hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli futbolcu için sarı-lacivertli kulübün kapısını resmen çaldı.

Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Kasımpaşa, 30 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak amacıyla Fenerbahçe’ye resmi teklif sundu. 12 Ekim tarihinde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin geleceği bu teklif sonrası yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe yönetimi, transfer sürecinde nihai kararı futbolcuya bıraktı. İrfan Can Kahveci’nin kiralık olarak takımdan ayrılıp ayrılmayacağı, oyuncunun vereceği yanıta göre şekillenecek.

Sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcuyla 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzalamıştı. İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe ile olan kontratı 2028 yazına kadar devam ediyor.

