Fenerbahçe - Samsunspor / Canlı anlatım

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe 1 - 0 Samsunspor

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna bir dakika süre ilave edildi.

40'Marco Asensio'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği plase şut direkte patladı. Dönen topta Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı auta yolladı.

35'Jhon Duran kale önünde döndü vurdu top direkten döndü. Top Fenerbahçe'de kaldı.

25'Musaba uzaklardan kaleyi yokladı. Okan Kocuk topu kornere çeldi.

21'Fenerbahçe'de Mert sağ kanattan Kerem'e adrese teslim pas attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem, topu ayağından açarak kontrolü kaybetti.

14'Fenerbahçe'de Asensio'nun sol kanattan ortasını savunmada Toni Borevkovic uzaklaştırdı.

10'İkinci gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Ceza sahası önünde rakip takım oyuncusundan sıyrılan Jhon Duran topu sağ uzak köşeye yolladı. Aut.

6'Gol sonrası hakem Ali Şansalan VAR odasıyla iletişime geçti. İncelemenin ardından gol geçerli sayıldı ve maç Samsunspor'un santrasıyla başladı.

4'GOL! İçeri kat eden Anthony Musaba topu müsait pozisyondaki Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Kerem de topu boş ağlara göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti.

2'Son çizgiye inen Anthony Musaba sağ kanattan topu içeri çevirdi. Top Samsunspor savunmasından döndü.

1'Karşılaşmada ilk yarı başladı

SÜPER KUPA MAÇININ 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson; Mert, Skriniar, Jayden, Levent; İsmail, Bartuğ; Asensio, Musaba, Kerem; Duran

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Ceesay, Moundilmadji

HEDEF OLİMPİYAT'TA FİNAL

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası sarı-kırmızılıların rakibi olmayı amaçlayan Fenerbahçe ve Samsunspor, Adana'da oynanacak karşılaşmada final biletini almanın yollarını arayacak. Domenico Tedesco yönetiminde ilk kupasını kazanmayı hedefleyen Kanarya, Karadeniz temsilcisine karşı etkili bir performans ortaya koymak istiyor. Son haftalarda beklenmedik bir düşüş yaşayan Thomas Reis ve ekibi ise zorlu maçta çıkış yolu arayacak.

FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 74. RANDEVU

İki takım, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere bugüne kadar 73 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler bu süreçte 39 galibiyet elde ederken, kırmızı-beyazlılar 14 karşılaşmada üstünlük sağladı. 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 117 golüne, Karadeniz ekibi 63 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE'NİN SÜPER KUPA İSTATİSTİKLERİ

2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyonda Fenerbahçe, 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında bu kupayı kazandı. Samsunspor ise organizasyonda ilk kez mücadele edecek.

SON 4 MAÇTA TAKIMLAR YENİŞEMEDİ

Karadeniz ekibinin yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 5 lig maçı oynandı. Sarı-lacivertliler, 21 Ağustos 2023'te deplasmanda 2-0 kazanırken, sonrasında 2'si İstanbul'da, 2'i Samsun'da olmak üzere 4 lig karşılaşmasında eşitlik bozulmadı. 2025 yılında oynanan 2 mücadelede gol sesi çıkmadı.