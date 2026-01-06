BIST 11.951
DOLAR 43,04
EURO 50,44
ALTIN 6.171,46
HABER /  SPOR

İrfan Can Kahveci sürprizi! Yeni takımı duyanları şaşırttı

İrfan Can Kahveci sürprizi! Yeni takımı duyanları şaşırttı

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak ediliyordu. Milli futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İrfan Can Süper Lig ekibinde sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

Abone ol

Ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalınan maçın ardından kadro dışı bıraktığı isimler arasında yer alan İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak ediliyordu. 

A Milli Takım formasını da terleten ve hem play-off hem de katılım gösterilmesi halinde Dünya Kupası'nda yer almak isteyen deneyimli futbolcunun yeni takımı netleşiyor. 

TRT Spor'un haberine göre İrfan Can Kahveci, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın yolunu tutmak üzere.

Haberin devamında teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nu yaptığı İstanbul ekibinin, Fenerbahçe ile kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Transfer gerçekleşirse İrfan Can Kahveci, daha önce Fenerbahçe'de teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu ile bu kez Kasımpaşa'da bir araya gelecek. 

Ayrıca Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 378 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı
Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İlk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İlk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız
Bakan Mehmet Şimşek imzaladı! Memur ve memur emeklisi maaş zammı kesinleşti
Bakan Mehmet Şimşek imzaladı! Memur ve memur emeklisi maaş zammı kesinleşti
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası
İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası
Özgür Özel öyle bir iddia ortaya attı ki! Trump Maduro'ya demişki seni Türkiye'ye...
Özgür Özel öyle bir iddia ortaya attı ki! Trump Maduro'ya demişki seni Türkiye'ye...
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözünü kesen dinleyiciyi Türkçe konuşarak uyardı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözünü kesen dinleyiciyi Türkçe konuşarak uyardı
Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, telefonda görüştü
Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, telefonda görüştü
AB: Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz
AB: Rodriguez'i meşru lider kabul etmiyoruz
Havale ve EFT ücretlerine zam geldi!
Havale ve EFT ücretlerine zam geldi!
Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 2 bin 700 litre kaçak alkol ele geçirildi
Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 2 bin 700 litre kaçak alkol ele geçirildi