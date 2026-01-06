İrfan Can Kahveci sürprizi! Yeni takımı duyanları şaşırttı

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak ediliyordu. Milli futbolcuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İrfan Can Süper Lig ekibinde sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

Ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalınan maçın ardından kadro dışı bıraktığı isimler arasında yer alan İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak ediliyordu.

A Milli Takım formasını da terleten ve hem play-off hem de katılım gösterilmesi halinde Dünya Kupası'nda yer almak isteyen deneyimli futbolcunun yeni takımı netleşiyor.

TRT Spor'un haberine göre İrfan Can Kahveci, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın yolunu tutmak üzere.

Haberin devamında teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nu yaptığı İstanbul ekibinin, Fenerbahçe ile kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Transfer gerçekleşirse İrfan Can Kahveci, daha önce Fenerbahçe'de teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu ile bu kez Kasımpaşa'da bir araya gelecek.

Ayrıca Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 378 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.