Mame Thiam'ın Eyüpspor serüveni sona erdi

Senegalli forvet Mame Thiam ikas Eyüpspor'dan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Thiam'a takıma katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için teşekkür edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Senegalli forvet Mame Thiam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu, 18 gol kaydetti.