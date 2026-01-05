Yargıtay'dan emsal karar: Boşandıktan sonra tazminat istenemez

Almanya’da anlaşmalı olarak boşanan kadının Türkiye’de eski eşine açtığı tazminat davası, Yargıtay’dan döndü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların hür iradesiyle gerçekleşen boşanma sonrası yeniden "kusur" incelemesi yapılamayacağına hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Hukuk dünyasında tartışma yaratan "anlaşmalı boşanma sonrası tazminat hakkı" konusunda Yargıtay son noktayı koydu. Almanya’da başlayıp Türkiye mahkemelerine uzanan davada, en yüksek yargı merci, boşanma protokolünün ötesinde bir kusur belirlemesinin hukuken geçersiz olduğunu vurguladı.

ALMANYA'DA ANLAŞMA, TÜRKİYE'DE DAVA

Dava konusu olay, Almanya’da evlenen bir çiftin yaklaşık 1,5 yıllık evliliklerini "geçimsizlik" gerekçesiyle anlaşmalı olarak sonlandırmasıyla başladı. Boşanma işlemleri tamamlandıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan kadın, eski eşi aleyhine Bakırköy Aile Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

"VİZE VERMEDİ, PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI" İDDİASI

Türkiye gazetesinin haberine göre davacı kadın, mahkemeye sunduğu dilekçesinde eski eşinin kusurlu olduğunu öne sürerek şu iddialarda bulundu:

Evlilik süresince vize ve oturma izni işlemlerinde kasıtlı olarak yardımcı olmadığı,

Bu nedenle sağlık hizmetleri başta olmak üzere temel vatandaşlık haklarından mahrum kaldığı,

Eşi ve eşinin ailesi tarafından sistematik psikolojik şiddete maruz bırakıldığı.

Kadın, bu gerekçelerle toplamda 80 bin TL (50 bin TL maddi, 30 bin TL manevi) tazminat talep etti. Yerel mahkeme, kadının iddialarını yerinde bularak erkeğin kusurlu olduğuna hükmetti ve tazminat talebini kabul etti.

YARGITAY: "KESİNLEŞMİŞ KARAR SONRADAN SORGULANAMAZ"

Dosyanın temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Yargıtay kararında şu temel ilkeye dikkat çekildi:

"Daha önce tarafların anlaşmasıyla gerçekleşmiş ve kusur belirlemesi yapılmamış bir boşanma kararı varken, sonradan taraflardan birine kusur yüklenerek tazminata hükmedilmesi mümkün değildir."

Bu emsal kararla birlikte; anlaşmalı boşanma protokolünde yer almayan veya o aşamada feragat edilen hakların, boşanma kesinleştikten sonra yeni bir "kusur" davasına konu edilemeyeceği tescillenmiş oldu.