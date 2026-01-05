BIST 11.664
Türkiye–Fas ticaretinde yeni dönem: Hacim artırılacak

Fas Krallığı Türkiye Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy’u ULUSKON Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ile Fas arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yeni yatırım olanaklarının hayata geçirilmesi ele alındı.

Ziyarette, iki ülke arasında ithalat–ihracat dengelerinin güçlendirilmesi, iş dünyası temsilcilerinin daha sık bir araya gelmesi ve karşılıklı yatırım projelerine yönelik somut adımlar değerlendirilirken, ULUSKON’un bu süreçte “köprü kurum” rolünün önemine dikkat çekildi.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye–Fas ticari ilişkilerinin mevcut potansiyelinin çok daha ileri taşınabileceğini vurgulayarak ; “Türkiye ile Fas arasında uzun yıllara dayanan güçlü dostluk ve iş birliği var. Biz ULUSKON olarak bu dostluğu, reel sektörde somut projelerle büyütmek istiyoruz. Ticaret hacmini artıracak, yatırımcılarımızın önünü açacak adımlar için iş dünyamızla birlikte aktif rol almaya devam edeceğiz.” Dedi.

Heyet Daveti: “ULUSKON’la iş birliğini daha da büyütmek istiyoruz”

Fas Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ise ULUSKON’un çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye–Fas iş birliğinin farklı sektörlerde daha da derinleşeceğini ifade etti. Lazreq, görüşmed, “Fas Krallığı olarak uzun yıllardır ULUSKON ile her alanda iş birliği yapıyoruz. Sayın Atasoy’u ve ULUSKON’a üye iş insanlarını Fas’a davet ediyorum. Gerçekleştirilecek bir heyet ziyareti kapsamında sizleri ağırlamaktan onur duyarız.” Şeklinde konuştu. Büyükelçi, planlanacak heyet ziyaretinin; ticaret, yatırım, turizm, tarım ve sanayi gibi alanlarda yeni ortaklıkların önünü açacağına dikkat çekti.

Ziyaret, Türkiye ile Fas arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde karşılıklı iyi niyet mesajları ve ortak çalışma kararlılığıyla sona erdi.

