Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, bir süre önce Mert Günok ve Necip Uysal'dan kendilerine takım bulmalarını istemişti.

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve uzun yıllar sarı-lacivertli formayı terleten Mert Günok, fesih işleminin ardından eski kulübüyle resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Milli eldiven, Beşiktaş döneminde bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa sevinci yaşamıştı.