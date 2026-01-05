BIST 11.670
Gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın ön otopsi raporu hazırlandı

Gölette ölü bulunan Elif Kumal'ın ön otopsi raporu hazırlandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden ayrıldıktan sonra kaybolan ve gölette ölü bulunan Elif Kumal için yapılan otopsi işleminin ardından ön rapor hazırlandı. Raporda Kumal'ın, "suda boğulma" sonucu yaşamını yitirdiği tespitine yer verildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden 27 Aralık'ta ayrıldıktan sonra kaybolan ve dün Yukarıyapıcı Göleti'nde ölü bulunan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılan ve dün göletteki aracının içinde ölü bulunan Kumal'ın cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Doku ve kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Soruşturma kapsamında hayatını kaybeden Kumal için yapılan otopsi işleminin ardından ön rapor hazırlandı. Raporda Kumal'ın, "suda boğulma" sonucu yaşamını yitirdiği tespitine yer verildi.

Kumal'dan alınan doku ve kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kumal'ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor doğrultusunda belirleneceği öğrenildi.

