Haluk Şentürk gözaltına alındı! Listesinde Hadise, Yıldız Tilbe, Gülşen, Bülent Ersoy...

Uyuşturucu operasyonunda bugün yeni gözaltı dalgası var. Birçok ünlünün menajerliğini yapan Haluk Şentürk 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındı. Haluk Şentürk'ün çalıştığı ünlüler listesi hayli kabarık. Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Hadise, Aleyna Tilki, Linet, Ceylan dahil bir çok ünlüyle çalışıyor.

Uyuşturucu operasyonunun son dalgasında ünlülerin menajeri olarak bilinen Haluk Şentürk bu sabah gözaltına alındı. Evinde gözaltına alınan Haluk Şentürk adliyeye götürüldü. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Şentürk'ün test için adli tıpta örnek vermesi bekleniyor. 

Kimlerin manejeri?
Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı isimler arasında Hadise, Aleyna Tilki ve Gülşen gibi popüler isimler bulunuyor. Hatırlanacağı gibi Hadise ve Aleyna Tilki de operasyon kapsamında gözaltına alınmış, testi temiz çıkınca serbest bırakılmıştı.

Haluk Şentürk, Deniz Seki, Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Linet, Sinan Özen, Kuşum Aydın, Bülent Ersoy, Ceylan, Yıldız Tilbe, Levent Yüksel, Merve Özbey ve Emre Altuğ dahil bir çok ismin menajerliğini yapıyor. 

