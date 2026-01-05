BIST 11.725
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in evine saldırı düzenlendi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Ohio eyaletinin Cincinnati kentindeki evine saldırı düzenlendi. Yetkililer, olayda evin camlarının kırıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Gizli Servisi’ne bağlı ekiplerin, saldırının ardından Vance’in East Walnut Hills semtindeki evine sevk edildiği belirtildi.

Yetkililer, olayda evin camlarının kırıldığını ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Gizli Servisi’ne bağlı ekiplerin, saldırının ardından Vance’in East Walnut Hills semtindeki evine sevk edildiği belirtildi.

Olay sırasında Vance ailesinin evde olmadığı ve şüphelinin konuta girdiğine dair bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

