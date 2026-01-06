BIST 11.951
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi! Saldırganlar gözaltına alındı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e katıldığı bir programda 2 kardeş fiziki saldırıda bulunmaya çalıştı. Saldırı girişimini koruma polisleri engelledi. Saldırganlar gözaltına alınırken 1'inin eski CHP Yıldırım Belediye Meclisi Üyesi Recep B. (37) olduğu öğrenildi.

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasına katılan Bozbey'e, konuşma yaptığı sırada eski CHP Yıldırım Belediye Meclisi Üyesi Recep B. (37) ile ağabeyi Şaban B. (39) tarafından fiziki saldırı girişiminde bulunuldu.

Durumu fark eden koruma polislerinin müdahalesiyle engellenen 2 kardeş gözaltına alındı.

Bozbey'den iş istediği öğrenilen Recep B'nin 2019-2024 yıllarında CHP Yıldırım Belediye Meclisi üyeliği yaptığı ve 2 adli sicil kaydının bulunduğu, ağabeyi Şaban B'nin ise 13 adli sicil kaydının olduğu belirtildi.

Bu arada, Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, saldırı sonrası bölgede alınan güvenlik önlemleri altında vatandaş buluşması programına devam etti.

Bozbey: "Bu kişisel bir konu"

Bozbey, saldırı girişimi sonrası yaptığı açıklamada, konunun kişisel olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: 

"Bunlar maalesef istemediğimiz olaylar. Toplumumuzda bunlardan var. Bu ne mahallemizin sorunu ne başka. Bu kişisel bir konu. Hiç muhtarımız da üzülmesin, mahalle halkımız da üzülmesin. Bunlarla biz her zaman için karşılaşabiliriz. Bunların olabileceğini düşünüyorduk, onun için zaten hizmetlerimizi sizlere eşit biçimde sürdürmenin gayretini bu anlamda yapıyoruz. Bunlar vardır. Toplumumuzda inşallah bunlar yavaş yavaş ayıklanacak. Sizlerin destekleriyle, sizlerin sahiplenmeleriyle birlikte bu tür insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Bunları tanıyoruz, bunları biliyoruz. Onun için bunların ne maksatla olduğunu da ne maksatla davranış gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Ama bunlar bizim yanımızda asla yer alamazlar, yer bulamazlar. Böyle insanlardan uzak durduk, uzak durmaya da çalışıyoruz. Çalışacağız da hiç merak etmeyin. Sakın üzülmeyin. Mahallemizin her bireyini seviyoruz biz. Ve Bursa’mızın her bireyini seviyoruz biz. Her bireyine eşit düşünüyoruz. Her bireyin eşit hizmete hakkı olduğunu çok iyi biliyoruz. Her bireyimizin huzurla, güvenle, mutlulukla yarınlara bakmasını istiyoruz. Bursalı hemşehrilerimizi böyle seviyoruz biz. Sadece birinin böyle davranmasıyla başka türlü düşünecek değiliz. Asla da bunu kimse bizden beklemesin. Biz hizmetimize devam edeceğiz."

