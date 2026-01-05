Fenerbahçe'de Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Musaba detayı

Fenerbahçe yarın Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Samsunspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda yeni transfer Anthony Musaba da yer aldı.

Abone ol

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Yeni Adana Stadı'nda Samsunspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli takımın 19 kişilik kamp kadrosunda yeni transfer Anthony Musaba da yer aldı.

Kafilede kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Anderson Talisca ile Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri bulunmuyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco 19 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

"Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran"

Fenerbahçe ile Samsunspor 75. randevuda

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da yarın yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu.

Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.

Süper Kupa'da ilk randevu

Fenerbahçe ile Samsunspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç karşılaşmadı.

Son 4 maçları beraberlikle sonuçlandı

Fenerbahçe ile Samsunspor, rekabetteki son 4 müsabakada yenişemedi.

Tamamı Süper Lig'de oynana söz konusu karşılaşmalarda 2 kez 0-0, birer kez de 1-1 ve 2-2 beraberlikler yaşandı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek rekabet tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.