Genç Mizgin gece yarısı fenalaştı, kan donduran gerçek hastanede ortaya çıktı!

26 yaşındaki Mizgin Kaçar, dört yıl önce Osman Kaçar'la evlenmişti. Çiftin iki çocukları dünyaya geldi. Ancak iddiaya göre genç kadın daha evliliğinin ilk aylarından itibaren eşinden şiddet görmeye başladı. Kızının sürekli şiddete maruz bırakıldığını anlatan babası Hüseyin Özer, "Ailesiyle konuşmasına izin vermiyordu. Annesiyle gizli gizli görüşüyordu." dedi.