KYB’nin Irak Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Irak Cumhurbaşkanlığı için partinin Bağdat sorumlusu Nizar Amediyi aday gösterdi.

Süleymaniye’de yapılan KYB Siyasi Büro toplantısından sonra yapılan açıklamada Amedi’nin partinin tek resmi adayı olacağı belirtildi.

Yerel basına göre, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Irak Cumhurbaşkanı adayı da mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin olacak ancak KDP’den konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Irak’ta Meclis Başkanlığı seçimlerinin geride kalmasının ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci de bugün tamamlanıyor. Cumhurbaşkanının, ilk oturum tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde seçilmesi gerekiyor.

Kanuni bir zorunluluk olmamakla birlikte 2003 sonrası oluşan siyasi teamüle göre Meclis Başkanlığı Sünnilere, Cumhurbaşkanlığı Kürtlere Başbakanlık ise Şiilere veriliyor.

Cumhurbaşkanı da seçildiği tarihten itibaren 15 gün içinde parlamentoda en çok üyesi bulunan grubun adayını hükümeti kurmakla görevlendiriyor.

Başbakan adayı ise 30 gün içinde kabine üyelerini belirleyip Meclise sunuyor. Eğer başbakan adayı bu süre içinde hükümeti kuramazsa, Cumhurbaşkanı başka bir isme bu görevi veriyor.

Nizar Amedi kimdir?

Nizar Amedi 1968 yılında Duhok’un Amediye ilçesinde dünyaya geldi. 1993 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. Eski Irak Cumhurbaşkanı ve KYB lideri Celal Talabani’nin sekreterlik ofisinde 2000 yılına kadar görev yaptı.

Irak’ın eski cumhurbaşkanlarından Celal Talabani ve Fuad Masum dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı Ofisinin sorumluluğunu üstlenen Amedi, 2022-2024 yıllarında Irak Çevre Bakanı görevinde bulundu.

Muhabir:Haydar Şahin

