Türkiye'den müthiş 'bor' hamlesi! Lider ülke olma yolunda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borun kullanım alanlarında önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu ve benzeri hamlelerle borda üretici rolümüzü, teknoloji geliştiren lider ülke rolüne doğru evireceğiz." dedi.

Bakan Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen PTT ile Eti Maden İşletmeleri iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, 2023 hedeflerine ilerlerken birçok alanda önemli atılımlar yaptıklarını ve bunların bir ayağını da borun oluşturduğunu söyledi.

Bor'dan katma değerli ürün

Türkiye'nin, dünyada pazar payı ve ham madde açısından açık ara lider olduğu borda, katma değerli uç ürün üretmek için yeni bir vizyon belirlediğini dile getiren Dönmez, "Borla ilgili önümüzde artık yeni bir süreç var. Yeni bor stratejimizin odağına borun değerini üretilen nihai ürüne göre bire bin noktasına kadar katlayan katma değerli uç ürün üretimini koyduk. Teknolojiyi, Ar-Ge’yi, yerli üretimi koyduk. Bilgi ve birikimin, know-how'ın üzerine gençlerimizin heyecanını ve merakını koyduk. Teknolojiyi alan ve kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir ülkenin yüksek ideallerini koyduk." diye konuştu.

"Boron, 23 bin ton satış rakamına ulaştı"

Dönmez, bugün itibarıyla bor ürünlerinin sahip olunan güçlü lojistik altyapı ile 100’den fazla ülkede 2 bin 800’den fazla müşteriye zamanında ve yüksek kalitede ulaştırdıklarını ve dünyanın dört bir yanındaki ağlarını her geçen gün daha da geliştirdiklerini söyledi.

Bu kabiliyet sayesinde geçen yıl borda bir rekor kırarak 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Dönmez şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 2 milyon 450 bin tonluk satış gerçekleştirerek dünya bor pazarındaki lider rolümüzü de güçlendirmiş olduk. Bu yıl Temmuz sonu itibarıyla toplam bor satışımız 1 milyon 100 bin tonu aşmış durumda. Ayrıca yerli temizlik ürünümüz BORON, 23 bin ton satış rakamına ulaştı. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz tozu yapmıştık, şimdi mühendislerimizin de çalıştığı sıvı deterjan, sıvı temizlik ürünlerine doğru bir eğilim var. . BORON artık beyazlar ve renkliler şeklinde iki çeşit olarak üretilecek."

Bor ürünlerini PTT taşıyacak

PTT AŞ ile yapılacak iş birliğiyle güçlerine güç katacaklarını ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

"Eti Maden ve PTT AŞ. arasında gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle önemli bir kalite, zaman ve maliyet avantajı yakalamış olacağız. İnanıyorum ki bu birliktelik ülkemize ve milletimize önemli katkılar sunarak önümüzdeki yıllarda da devam edecek. İş birliğimiz, bor ürünlerinin fabrikadan limanlara taşınması, birbirinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki iş makineleri, kara, deniz ve demir yolu ekipmanlarıyla gerçekleştirilen iş paketlerini ve her türlü personele dayalı hizmet alımlarını kapsayacak şekilde genişletildi."

Bor, sanayinin tuzu olarak biliniyor

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de "sanayinin tuzu" olarak bilinen borun yaklaşık 100 ülkede, 380 destinasyona zamanında ulaştırılmasının kendileri için çok önemli olduğunu ve lojistiğin de bu sürecin en önemli ayağını oluşturduğunu belirtti.

Eti Maden'in standart bir kamu kurumu olmadığına işaret eden Keleşer, "Eti Maden yaklaşık dünyada 5 bine yakın müşteriye ürünlerini ulaştırmaktadır. Eti Maden'in cirosunun yüzde 98'i ihracattır. Bu ihracatı gerçekleştirirken, bütün ekip arkadaşlarımız, bütün yöneticilerimizle cansiperane çalışıyoruz." diye konuştu.