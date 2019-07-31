Adalat Bakanlığı sonuçları 2019 isim isim personel sonuç sorgulama

Adalat Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. KPSS'den 70 puan üstü alan adayların başvurduğu Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları illere göre açıklanmaya başladı. 12 bin kişinin memur olarak alınacağı Adalat Bakanlığı adliye sonuç sorgulaması haberimizde.

Adalat Bakanlığı personel alım sonuçları açıklanıyor, TC ile sorgulama sayfası haberimizde. Adalet Bakanlığı bünyesine 17 unvan ve kadroda toplam 12 bin 713 personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 1-16 Temmuz 2019 tarihlerinde kabul edildi. Başvuru döneminin sona ermesinin hemen ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları bugün açıklanmaya başlandı. Adalet Bakanlığı personel alım sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI ALIM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları bugün içerisinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan ediliyor. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

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Şu ana kadar Adana Adliyesi, Gaziantep Adliyesi, Konya Adliyesi, Artvin Adliyesi, Tekirdağ Adliyesi, Hatay Adliyesi, Erzurum Adliyesi, Manisa Adliyesi, Kilis Adliyesi,Trabzon Adliyesi, Giresun Adliyesi, Kastamonu Adliyesi, Sinop Adliyesi ve Zonguldak Adliyesi Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları isim listesini açıkladı.

ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.



ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER?

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.



a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Zabıt kâtipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

2) Diğer pozisyonlara istihdam edilecekler için istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

3) Şoför pozisyonlarına istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır