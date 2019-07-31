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Suriyeliler geri mi gönderiliyor? Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz'dan kritik açıklama

Suriyeliler geri mi gönderiliyor? Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz'dan kritik açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul'da 15 gündür devam eden düzensiz göçmen denetimleriyle ilgili açıklama yaptı.

Abdullah Ayaz, İstanbul'da 15 gündür devam eden düzensiz göçmen denetimleriyle ilgili, "Şu anda kimliği olan, başka illerde kaydı bulunan Suriyelilerle ilgili herhangi bir gözaltı, geri gönderme merkezine alınma, sınır dışı edilme gibi bir işlem yok. Kendilerine verilen süre içerisinde kayıtlı oldukları kentlere dönmelerini bekliyoruz. Kayıtsız olan Suriyelileri de kamplara sevk edip, orada kayıt altına alma işlemlerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suriyelilere değil özellikle düzensiz göçe yönelik yapılıyor"

Ayaz yaptığı açıklamada, İstanbul'da son dönemde sıkılaşan denetimlerden sonra bazı tartışmaların gündeme geldiğini söyledi. İstanbul'da yürütülen operasyonların Suriyelilere değil özellikle düzensiz göçe yönelik yapıldığını belirten Ayaz, yakalanıp geri gönderme merkezlerine veya il göç müdürlüklerine sevk edilenlerin başta Afganistan, Pakistan ve diğer uyruklardan düzensiz göçmenlerden oluştuğunu ifade etti.

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